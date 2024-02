Mühlhausen. Spielfreie Handballer dürfen sich über die Patzer der Konkurrenz freuen

Man kann auch durchaus mal seinem Saisonziel auf dem Sofa einen Schritt näherkommen. So wie die Handballer des VfB TM Mühlhausen 09 am vergangenen Wochenende. Nach dem Sieg gegen den Post SV Gera freute sich VfB-Trainer Karsten Knöfler noch darüber, dass seine Jungs sich drei Wochen generieren können. Es ging darum, kleinere Blessuren endlich mal in Ruhe auskurieren zu können. Das Training sollte komplett Technik und Taktik gewidmet werden. „Einfach mal keinen Power-Handball trainieren“, sagte Knöfler nach dem mittlerweile zwölften Sieg in der laufenden Saison.