Mühlhausen. Zum Auftakt der Rückserie in der Thüringenliga reisen die Müntzerstädter zu Schott nach Jena

Das letzte Februar-Wochenende heißt für die Fußballer des FC Union Mühlhausen, dass Schluss ist mit dem Vorgeplänkel. Der Ernst des „Fußballlebens“ steht wieder auf dem Programm. Der Rückrundenauftakt steht an und die Schützlinge von Trainer Patrick Krumbholz werden am Samstagvormittag im Bus sitzen, mit dem Reiseziel SV Schott Jena. Auch bei den Mühlhäusern ist man froh, dass es wieder losgeht. Die Vorbereitung wurde konzentriert absolviert, nicht alles verlief wie am Schnürchen, auch die Eisernen mussten während der sechs Wochen immer wieder krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen auf Spieler verzichten. „Da ging es uns wie allen Vereinen in der Winterpause, außerdem war trotz hervorragender Bedingungen mit dem Kunstrasenplatz es nicht immer möglich, diesen auch zu nutzen, weil er an in Mühlhausen befindliche Vereine, die hier Trainingslager abhielten, vermietet war“, musste Unions Coach öfters improvisieren und ausweichen.