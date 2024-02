Sondershausen. Kapitän Niklas Engelhardt leitet mit seinem Doppelpack den Sieg beim Tabellenschlusslicht ein.

Es war sicher kein reines Vergnügen, bei Kälte und arktischem Wind den beiden Teams an diesem Nachmittag auf dem Kunstrasenplatz am Göldner zuzuschauen. Für beide Mannschaften ging es um viel: Schlusslicht Eintracht Sondershausen wollte unbedingt punkten und die Gäste wollten nicht in den Abstiegsstrudel rutschen.