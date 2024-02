Mühlhausen. Beim stark besetzten Kaufland-Cup der E-Junioren landen die Gastgeber von Union Mühlhausen auf einem starken vierten Platz.

Am Wochenende platzte die Georgii-Halle in Mühlhausen aus allen Nähten. Pickepacke voll war es auf den Rängen. Der Grund: Der FC Union Mühlhausen hatte zum Kaufland-Cup der E-Junioren geladen. Und gleich aus vier Bundesländern waren Teams angereist, um sich in der Halle zu messen. Den weitesten Weg hatte die SG Lohberg aus Bayern. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, die Lohberger hatten sogar eine Übernachtung in der Müntzerstadt mit eingeplant. Und auch die Politik war vor Ort, um dem Turnier einen angemessenen Rahmen zu bieten. Landrat Harald Zanker und Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns richteten ein Grußwort an die Nachwuchskicker und ihren Anhang. Mit Union-Präsident Lars Herting, Stadionsprecher Chris Tönges und Herren-Trainer Patrick Krumbholz gab sich auch die erste Garde der Mühlhäuser ein Stelldichein. Sie alle kamen mit bester Laune nach dem Überraschungs-Coup in der Thüringenliga bei Schott Jena in die Georgii-Halle