Diedorf. 250 Läufer kommen nach Diedorf. Warum der Serien-Sieger Lust auf Abwechslung hat

Michael Reinz, der laufende Bürgermeister von Treffurt, hat schon viel erlebt. Aber das Rennsteiglied im Eichsfeld am letzten Anstieg eines Halbmarathons? Dieses, wie er es selbst nennt, „Gänsehaut-Erlebnis“, das ihm die Kapelle verschaffte, das war ihm bisher verwehrt geblieben, genauso wie das Gefühl, am Grünen Band die Mainzer Köpfe hinunterzulaufen.

Matthias Wieg hielt über knapp sechs Kilometer die Fußballer in Schach. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann

Reinz war einer der rund 250 Finisher am Samstag beim Südeichsfeldlauf in Diedorf. Der zählte zum Eichsfeldcup und hat nicht zuletzt deshalb eine Strahlkraft bis hinein nach Niedersachsen. Die Sieger aber kamen aus der Region: Bei den Kindern bestimmten Freya Beykirch (Einheit Worbis) sowie die Brüder Jonas und Emilian Drößler (Aufbau Heiligenstadt) das Geschehen. Über die knapp sechs Kilometer waren die erst zwölfjährige Emma Hüttenmüller (Wendehausen) und Matthias Wieg (LTV Obereichsfeld) mit großem Vorsprung vorn. Wieg setzte sich vor zwei Fußballern durch: Henry Staufenbiel, der am Mittag noch zum Punktspiel des FC Eichsfeld musste, und Michael Knieriemen. Dahinter die beiden zwölf- und 13-jährigen Treffurter Talente Anton Brechmacher und Jakob Gauditz.

Schneller Nachwuchs: 6-Kilometer-Siegerin Emma Hüttenmüller (rechts) aus Wendehausen und die Zweite, Mary Staufenbiel aus Diedorf. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann

Frank Gatzemeier (Lauffreunde Eichsfeld) war zum dritten Mal über die knapp zwölf Kilometer der Schnellste – und sucht fürs nächste Jahr nach einer Abwechslung. „Dann werde ich sicher wieder hier sein, aber über eine andere Distanz.“

Dahinter zeigte Chris Mock, dass man durchaus die Doppelbelastung „Organisator – Starter beim eigenen Lauf“ gut wegstecken kann, wenn das Team dahinter eben tadellos funktioniert. Er wurde Zweiter vor Guido Bötticher (LTV Obereichsfeld). Die beiden schnellsten Frauen kamen aus Eisenach, Anna Haueis, und Mühlhausen, Finja Luhn.

Waren es da schon 200 Höhenmeter, die auf der anspruchsvollen Strecke zu überwinden waren, so hatte es der Halbmarathon dann richtig in sich: 445. Zum Vergleich: Beim Rennsteig-Halbmarathon im Mai waren es 350 Höhenmeter. Das Feld war deshalb auch überschaubar, aber vor allem dank des Siegers Chris Kroll (LTV Obereichsfeld) auch erstklassig besetzt.

Der Muskelkater des Landessportbundes war zu Gast. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann

Und das Rennsteiglied? Das stimmte viele der Starter über die beiden längeren Distanzen schon auf den nächsten Samstag ein. Dann ist Staffeltag auf dem Rennsteig, geht es laufend von Hörschel nach Blankenstein.

