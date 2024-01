In vier Altersklassen wurde bei den Hallenturnieren des FC Eisenach gekickt, wobei die Jüngsten viel Spaß an einer Spielform hatten.

Am vergangenen Wochenende war die Werner-Aßmann-Halle beim vom FC Eisenach ausgerichteten Kaufland-Cup fest in Hand der Nachwuchsfußballer, die in vier Altersklassen auf Torejagd gingen. Die Jüngsten, die F- und G-Junioren, wetteiferten in neuer, kindgerechter Spielform auf halbem Feld und zielten mit viel Spaß auf die Mini-Tore. Es siegten Gumpelstadt (G) und die F aus dem Stadtteil Hötzelsroda. Ein weiterer Siegerpokal blieb bei den C-Junioren in Eisenach, denn im Finale besiegte der FSV Eintracht Eisenach den FC Barchfeld mit 1:0, während der gastgebende FCE durch ein 5:0 über Schweina in dieser Altersklasse Bronze gewann. Bei den D-Junioren hatte der 1. FC Eichsfeld die Nase vorn. Am kommenden Wochenende wird der Cup mit Wettbewerben der E- und B-Junioren fortgesetzt. lan

Übungsleiter Tobias Leischner freut sich mit seinen Hötzelsrodaer F-Junioren über den Pokalgewinn. © ANDREAS ZAIS

Auf Mini-Tore spielten die beiden jüngsten Altersklassen © ANDREAS ZAIS

FCE-Nachwuchstrainer Axel Nositschka überreicht den C-Junioren des FSV Eintracht Eisenach die Goldmedaillen. © ANDREAS ZAIS