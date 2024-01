Erfurt. Der Sportgymnasiast lässt das Fünf-Kilo-Gerät weit fliegen. Aber auch andere Eisenacher überzeugen beim Verbands-Hallenmeeting.

Erstmals griff Zeno-Rafael Musso am Samstag beim TLV-Hallenmeeting in der Hartwig-Gauder-Halle in Erfurt beim Kugelstoßen zur Fünf-Kilo-Kugel – und lieferte eine starke Serie ab. Mit genau 15 Metern gelang dem Talent vom Eisenacher Leichtathletik-Verein (ELV) eine Punktlandung.