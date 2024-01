Eisenach. Im Derby schafften die Eisenacher ihren ersten Sieg. Zum Teil schlug sich der Gegner dabei selbst.

Im Derby SV Wartburgstadt Eisenach gegen TSG Ruhla erreichten die Wartburgstädter in der fünften Punktspielrunde der Schach-Landesklasse West ihren ersten Saisonsieg. Das hart umkämpfte Match endete am ersten Januar-Sonntag 5:3 für die Gastgeber, die vor allem von groben Patzern einiger TSG-Spieler profitierten.

Zwar verloren Viatcheslav Minor gegen Uwe Kirsch sowie Michael Neef gegen Wilhelm von Otte an den ersten beiden Brettern, doch sprangen für die TSG insgesamt nur magere drei Brettpünktchen heraus. Bernd Anschütz gegen Matthias Hagen und Markus Graupner gegen Ewald Voß trennten sich jeweils remis. Womit die Gäste aus der Erbstromregion schon am Ende mit ihrem Latein waren, denn es kam für sie in den übrigen vier Partien „ganz dumm und dicke“.

Klaus Fink verliert in Zeitnot einen Turm

Zunächst gewann Hannes Pinnau gegen Steffen Lang, dem trotz guter Stellung mit Materialvorteil ein grober Fehler unterlief, der direkt zum Ruin führte. Hans-Georg Leithoff, der sich eines Matt-Angriffs erwehren musste, nutzte einen kapitalen Patzer (mit Turmverlust!) des akut in Zeitnot geratenen Klaus Fink geschickt aus und zwang somit seinen Gegner im klar gewonnenen Endspiel zur Aufgabe. Ähnliches Glück des Tüchtigen hatte Sebastian Arnold gegen Roland Kabisch, dessen Dame sich dummerweise in eine Falle begab und flöten ging; auch hier musste der Ruhlaer das Handtuch werfen. Olexandr Mutka gewann souverän gegen Uwe Thrän, welcher keinen guten Tag erwischte und nach zäher, erfolgloser Verteidigungsplackerei kurz vor dem Matt resigniert aufgab.

Bemerkenswert: Alle Eisenacher Siege gingen auf das Konto der jüngeren SVW-Spieler, die allesamt die groben Fehler ihrer Gegner gnadenlos bestraften.

Mit dem Doppelpunktgewinn rückt der SVW (3:7 Matchpunkte) als Tabellenachter näher an die Ruhlaer (Tabellensiebter, 4:6 Punkte) heran und hat nun als Aufsteiger bessere Chancen als bisher, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Kellerkinder ESV Meiningen und SK Dingelstädt sind indes nach fünf Runden immer noch ohne Matchpunkt. kf