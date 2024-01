In der Kreisoberliga-Hinrunde blieben die Erbstromtaler hinter den Erwartungen zurück. Die Trainer, Eric Dzialas und Stephan Knie, nehmen aber auch Positives mit ins neue Jahr.

Vor der Saison zählten die Fußballer der SG Ruhla/Wutha-Farnroda in der Kreisoberliga zum erweiterten Favoritenkreis. Dieser Prognose wurde die Elf nicht gerecht. Zur Winterpause rangieren die Erbstromtaler auf Rang acht, sind näher dran an den Abstiegs- als an den Medaillenrängen. Über die Gründe dafür und die Ziele fürs Frühjahr sprachen wir mit dem Trainerduo Eric Dzialas/Stephan Knie.