Ruhla. Der Thüringer Fußball-Verband hat die Vorrundeneinteilung der Hallenlandesmeisterschaft festgelegt. Die wohl stärkste Gruppe erwischten die EFC-Damen.

Der Frauen- und Mädchenausschuss des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hat die Gruppeneinteilung und Termine für die Hallenlandesmeisterschaft der Frauen veröffentlicht. Daran nehmen 15 Mannschaften teil, darunter auch die Mannschaft der SG EFC Ruhla. Die Erbstromtalerinnen erwischten eine echte Hammergruppe mit dem Spitzenduo der Verbandsliga (ESV Meiningen, Silvester Bad Salzungen) und dem derzeitigen Tabellenfünften FFV Erfurt II. Vierter Kontrahent beim Turnier, das am 28. Januar in Tiefenort ausgetragen wird, ist der Vertreter des Rhön-Rennsteig-Kreises. Die Endrunde findet am 4. Februar in der Sporthalle „Grüne Mitte“ in Saalfeld statt. Dafür sind die Mannschaften qualifiziert, die die Plätze 1 und 2 in der jeweiligen Vorrundengruppe belegen.