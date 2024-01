Apolda. In einem Testspiel hielten die Wartburgstädter beim höherklassigen Gegner 30 Minuten mit. Die zweite Hälfte deckte aber Defizite auf.

Der ThSV Eisenach II empfängt als Tabellenzweiter am Freitag, 19. Januar, den Spitzenreiter VfB TM Mühlhausen zum Gipfeltreffen der Thüringer Handball-Oberliga. Eine Woche zuvor bezog das Team um Spielertrainer Qendrim Alaj in einem Test beim Oberligisten HSV Apolda eine deftige 33:42 (16:17)-Niederlage.

„Unsere ausländischen Spieler waren zum Jahreswechsel in der Heimat, hatten Hausaufgaben mitbekommen. Es war wichtig, dass alle wieder zusammen spielten“, erklärte Andreas Schöppe, der Co-Trainer des auf dem 12. Platz der Mitteldeutschen Oberliga rangierenden HSV Apolda. Der Gastgeber um seine Oldies Florian Dejmek und Jörg Heinemann spielte im zweiten Abschnitt seine Routine aus, profitierte von seinen körperlichen Vorteilen. „Auch bei uns war erstmals der Großteil der Spieler da“, so Qendrim Alaj. Die jungen Eisenacher versäumten es, mit Tempo die Gastgeber in die Bredouille zu bringen. „Wir sind zudem aus unserem System ausgebrochen“, konstatierte Alaj. Sein Team kassierte im zweiten Abschnitt 26 Gegentore! Der „zweite Anzug“ scheint (noch) nicht zu passen.

Trabert überzeugt im Gehäuse

Im ersten Abschnitt bot Eisenach II dem höherklassigen Gastgeber erfolgreich Paroli. Leonard Tölke (insgesamt sechs Treffer) wies den Formanstieg der letzten Wochen nach. Christian Trabert war im Tor der große Rückhalt. Beim Stand von 11:11 (21.) verließ er nach acht teilweise spektakulären Paraden das ThSV-Gehäuse. Die Keeper Aron Büchner und Bastian Freitag vermochten im Anschluss nicht an diese Leistung anzuknüpfen, wurden im zweiten Abschnitt von ihren Vorderleuten allerdings auch im Stich gelassen. „Im ersten Abschnitt war ich noch mit unserer Abwehr zufrieden“, erklärte Qendrim Alaj trotz 17 Gegentoren bis zum Seitenwechsel. Bis zur Halbzeitsirene gelang auch der eine oder andere Gegenstoß, standen allerdings 13 Fehlwürfe (darunter drei ausgelassene Siebenmeter) auf der Statistik von Betreuer Frank Schlosser.

Die ThSV-Abwehr wirkte im zweiten Abschnitt insbesondere bei Einläufern schläfrig. Vom 17:16 zogen die Hausherren nach Wiederanpfiff rasch auf 22:17 davon (34.). Dem Charakter der Partie entsprechend, wechselte der ThSV Eisenach II munter durch, brachte seine Youngster zum Einsatz. Leif Katzwinkel (links) und Marec Stupka (rechts) besetzten die Außenpositionen. Der HSV Apolda nahm Fahrt auf, verunsicherte mit einer 5:1-Abwehr die jungen Eisenacher, zog auch durch Ballgewinne auf 30:23 (42.) davon. Die Patzer auf Eisenacher Seite häuften sich. Der Mitteldeutsche Oberligist danke, stillte seinen Torhunger. Die inzwischen für den ThSV Eisenach II auf dem Parkett stehende „Jugendbrigade“ wurde geradezu überrollt. „Die körperlichen Defizite und mangelnde Erfahrung waren offenkundig“, urteilte Qendrim Alaj, der mit neun Treffern erfolgreichster Werfer seines Teams war. Gegen sichtlich resignierende Eisenacher schraubte das Team von Trainer Igor Toskoski seine Trefferausbeute weiter in die Höhe. Joel Stegner markierte den 33. Eisenacher Treffer, zugleich den letzten des Testspieles. „Die Youngster hatten auch einige gute Phasen, setzten aber insgesamt zu wenig von unseren Vorgaben um“, bilanzierte Qendrim Alaj.