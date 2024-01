Treffurt. Die Kicker aus Bischofroda und Ruhla haben sich für die Westthüringer Endrunde qualifiziert. Warum die SG Hötzelsroda auch noch hoffen darf.

Vier von sechs Tickets für die diesjährige Endrunde der Westthüringer Hallenfußball-Kreismeisterschaft der Männer sind vergeben. Bei den beiden in Treffurt ausgetragenen Vorrundengruppen wurden die Kreisoberligisten SG Bischofroda und die SG Ruhla ihrer Favoritenrolle gerecht, während in Barchfeld der FSV Wacker Bad Salzungen II ebenso ungeschlagen Platz eins erspielte. Als einer der zwei besten Gruppenzweiten steht zudem der FC Barchfeld II fest. Ob die SG Hötzelsroda, die nur gegen Bischofroda unterlag, am 3. Februar ebenfalls zur Finalrunde nach Gotha fährt, entscheidet sich erst am 21. Januar in der Staffel D mit Titelverteidiger Reinhardsbrunn und Kreisoberliga-Primus Westring Gotha.