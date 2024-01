Eisenach. Motorsportfans sollten sich das Wochenende 20./21. April vormerken. Dann quietschen rund um Eisenach wieder die Reifen.

Erfreuliche Nachricht für alle Thüringer Motorsportfans: Nach turbulenten Jahren mit mehreren Absagen wegen der Coronapandemie und allgemeinen Planungsunsicherheiten kehrt die traditionsreiche Rallye Wartburg in den Rennkalender zurück. Die eigentlich schon für 2022 terminierte 60. Auflage soll in diesem Jahr am Wochenende 20./21. über die Bühne gehen. Laut dem Motorsportclub (MC) Eisenach ist das Jubiläum „in kleinem, aber feinem Rahmen“ geplant, voraussichtlich also als Rallye 35 (bis 35 Wertungskilometer) mit einem historischen Feld. Weitere Details, beispielsweise auf welchen Prüfungen Gas gegeben wird, sind noch offen.

Seit 2017 fand die Rallye Wartburg lediglich noch zweimmal statt. Letztmals im Herbst 2021, als Favorit Björn Satorius im Ford Fiesta R5 gewann. lan