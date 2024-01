Eisenach. Die zwei besten Teams der höchsten Thüringer Spielklasse duellieren sich am Freitag. Beide haben ganz unterschiedliche Stärken.

Mit einem echten Kracherspiel wird am Freitagabend die Saison in der Thüringer Handball-Oberliga fortgesetzt. In der Eisenacher Werner-Aßmann-Halle empfängt der Tabellenzweite ThSV Eisenach II den noch ungeschlagenen Spitzenreiter VfB „Thomas Müntzer“ Mühlhausen. Mit dem ThSV II (im Schnitt 34,2 Tore) trifft das angriffsstärkste auf das defensivstärkste Team, das im Durchschnitt nur 23,5 Gegentore pro Spiel kassiert. Anwurf ist um 19.30 Uhr.

„Sind eine eingeschworene Einheit“

„Wir wollen dem Spitzenreiter die erste Niederlage beibringen und damit unsere Ambitionen im Titel- und Aufstiegsrennen untermauern“, blickt Qendrim Alaj, der Spielertrainer des ThSV Eisenach II, auf das Gipfeltreffen. Mit 74 Treffern in 10 Spielen belegt er als bester Werfer seines Teams Platz 3 in der Torjägerliste. Alaj ist mit der bisherigen Bilanz überaus zufrieden. Zahlen belegen das. Der ThSV Eisenach II hat acht Pluszähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres aufzuweisen. Im Schnitt stehen 34,2 eigene Treffer 29,7 Gegentoren gegenüber. Das spricht auch für die Attraktivität. „Unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, in Eisenach, ja in ganz Thüringen, hat sich deutlich verbessert. Steigende Zuschauerzahlen bei unseren Heimspielen, aber auch die gestiegene Zahl, der uns zu den Auswärtsspielen begleitender Fans unterstreichen das“, erklärt der Spielertrainer. Die „Teamchemie“ stimme. „Wir sind eine eingeschworene Einheit auf und neben dem Handballparkett. Alle sind stolz, das ThSV-Trikot zu tragen“, ergänzt er. Der jüngsten klaren Testspielniederlage beim MHV-Oberligisten HSV Apolda wird keine große Bedeutung beigemessen. Man habe ausgiebig probiert, den zahlreichen A-Jugendlichen lange Einsatzzeiten eingeräumt.

„Wer 19:1 Punkte aufweist, steht verdient auf Platz eins“, zollt Qendrim Alaj dem VfB Mühlhausen Respekt und Anerkennung. Der Tabellenführer profitiert seit einigen Jahren über Konstanz im Kader. „Wir hatten auch vor dieser Saison wenig Umbruch“, sagt VfB-Trainer Karsten Knöfler. Den Ex-Eisenacher Maximilian Jäschke hat es berufsbedingt in die Schweiz gezogen. Ein anderer Ex-Eisenacher, Moritz Rahn, hat seine selbst verordnete Handballpause beendet, ist wieder aktiv am Ball, markierte bisher 44 Treffer. Für Torgefahr aus dem linken Rückraum sorgt nach wie vor ein altbekannter Spieler, der mit der Heirat nicht mehr Markus Bergmann, sondern Markus Lentzko heißt, der bisher 52 Bälle in sieben Spielen versenkte.

Einige Mühlhäuser haben inzwischen die 30 überschritten oder stehen kurz davor. Keeper Adrian Winkler, in jungen Jahren beim ThSV Eisenach, gehört dazu. An guten Tagen kann er ein Spiel allein entscheiden. „Ja, wir sind etwas älter und erfahrener“, argumentiert Karsten Knöfler. Sicherlich auch ein Grund, weshalb er die Vorbereitung auf den Freitag gelassener angeht. „Wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel vor. Wie jedes andere Spiel wollen wir auch das gewinnen“, so der Mühlhäuser Coach mit Eisenacher Vergangenheit. Er gehörte einst dem Nachwuchstrainerstab des ThSV an. Voraussichtlich wird Knöfler seine volle Kapelle auf das Parkett schicken können.

Armend Alaj mit Länderspielerfahrung

Hingegen wird Qendrim Alaj personell nicht aus dem Vollen schöpfen können. Die langzeitverletzten Ole Gastrock-Mey, Hristijan Remenski und Maarten Elwert werden weiterhin fehlen. Fragezeichen stehen hinter den erkrankten Conrad Ruppert und Hannes Beyer. Von erfolgreichen Länderspieleinsätzen mit dem Kosovo ist Armend Alaj zurück. Mit dem Kosovo feierte er zwei Siege über England in der Vorqualifikation für die Europameisterschaft 2026. „Ich bin stolz, das Trikot des Kosovo zu tragen, einen kleinen Beitrag zu diesem Erfolg beigesteuert zu haben“, betont er nach seiner Rückkehr. Nun konzentriert sich der 28-Jährige sportlich auf Freitag. „Na klar, da will ich meinen Beitrag leisten, damit beide Zähler unter der Wartburg bleiben“, betont Armend Alaj.