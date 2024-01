Gerstungen. Im Interview spricht der junge Gerstunger Fußballer über seine erste Halbserie mit der SG Barockstadt Fulda in der Regionalliga und er verrät, weshalb er seinem Ex-Club Schweina den Klassenerhalt zutraut.

Bevor bei Fußball-Regionalligist SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die erste Einheit der Vorbereitung begann, war ein kleiner Arbeitseinsatz angesagt: Auch Moritz Dittmann griff zunächst zum Schneeschieber, um den Kunstrasen von der weißen Pracht zu befreien. Seit vergangenem Sommer steht der 21-jährige Gerstunger in Diensten der Hessen und fasste schnell Fuß. In 19 von 20 Pflichtspielen stand er auf dem Feld. Wir sprachen mit dem letztjährigen Thüringenliga-Torschützenkönig über seine erste Halbserie in der vierten Liga.