Eisenach. In gut einer Woche erfolgt der Startschuss für den ersten von drei Läufen mit Start und Ziel in Creuzburg. Auch für den TLV-Cup können Punkte gesammelt werden.

Der Countdown für die Winterlaufserie des Eisenacher Leichtathletik-Vereins läuft. In gut einer Woche, genauer gesagt am Sonntag, 28. Januar, erfolgt mit dem ersten Wettbewerb der Start zur mittlerweile schon 13. Auflage. Der Ausrichter setzt auf sein bewährtes Konzept und die gewohnte Strecke mit Start und Ziel an der Grundschule Creuzburg (Klosterstraße 34).

Neben den Hauptläufen über 11,3 km bis nach Spichra und 5,5 km mit Wendepunkt am Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn stehen auch Kinderläufe über 1,2 km und 1,8 km auf dem Programm. Die Auswertung der Hauptläufe erfolgt nach jedem Lauf in der Altersklassenwertung in Fünf-Jahres-Schritten. Für die Cup-Wertung zählt die Gesamtlaufzeit aller drei Läufe (28. Januar, 25. Februar, 24. März) unabhängig der Altersklassen. Wie im vergangenen Jahr zählt ein Wettbewerb der Serie erneut zum TLV-Laufcup, wobei heuer hierfür der zweite Lauf gewertet wird.

Bei der Vorbereitung und Absicherung kann sich der ELV-Vorsitzende Peter Andres wie gewohnt auf zahlreiche Helfer verlassen. „Für eine optimale Streckensicherung werden wieder Eltern, Mitglieder unseres Vereins und die Jugendfeuerwehr Stregda sorgen. Es gibt auch wieder ein leckeres Kuchenbüffet sowie Kaffee und Tee. Auch das DRK Eisenach steht uns tatkräftig zur Seite“, erläutert Andres.

Die Anmeldung für den ersten Lauf der Serie ist online bis zum 23. Januar möglich unter https://cheaptiming.de/. Eine Anmeldung mit einer Nachmeldegebühr von 2 Euro ist am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem Start möglich.