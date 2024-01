Behringen. Gegen Werratal startet der abstiegsbedrohe Oberligist ins neue Jahr. Was Trainer Lars Keller optimistisch stimmt.

Mit lediglich drei Punkten schwebt der SV Behringen/Sonneborn als Vorletzter in der Handball-Oberliga in akuter Abstiegsgefahr. Trainer Lars Keller, der nach dem Rücktritt von Christopher Kohls den Posten übernahm, gibt sich aber optimistisch, wohl wissend, dass noch zwölf Begegnungen anstehen. „Die Chance, da unten herauszukommen ist definitiv da. Wir müssen unser Potenzial nur in den Spielen auch umsetzen“, hofft Keller.