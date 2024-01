Eisenach. Berauschende Wartburgstädter entzaubern den Tabellenführer, der vor fast 500 Zuschauern einen gebrauchten Abend erlebt.

Als die Schlussphase lief und die erste Saisonpleite des Oberliga-Tabellenführers besiegelt war, konnte Karsten Knöfler seinen Frust nicht mehr verbergen. Der Coach des VfB TM Mühlhausen fasste sich mit der flachen Hand an den Kopf, kniff die Lippen zusammen oder runzelte mit der Stirn. Was sein Team bot, speziell in der zweiten Hälfte, war enttäuschend und mündete in einer auch in dieser Höhe verdienten 28:34 (12:16)-Niederlage bei einem famos aufspielenden ThSV Eisenach II. Die Gastgeber rückten bis auf einen Zähler an den Primus heran.