Creuzburg. Mit einigen Kreisoberligaspielern im Team holte sich die EFC-Vertretung in Creuzburg den Siegerpokal. Überraschend stark spielte beim Turnier eine „Rasselbande“ mit.

Von Freitag bis Sonntag gab es in der Creuzburger Sporthalle bei den Turnieren des einheimischen FSV Tore am Fließband und viele spannende Spiele zu sehen. Den Wettbewerb der Männer dominierte die SG EFC Ruhla, die mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft in den fünf Begegnungen bei 20:7 Toren keinen einzigen Punkt abgab. Für Ruhla spielten Mateusz Prokop, Hamid Mohammadi, Toni Zarate, Marius Hornschuh, René Müller, Benjamin Al und Jan Arnold als gut mitspielender Torhüter. Überraschender Zweiter mit zehn Punkten wurden die Creuzburger B-Junioren. Die Talente spielten im Herrenfeld frech mit und mussten sich bloß den Ruhlaern geschlagen geben. Rang drei ging an die Bischofrodaer Zweite. Dahinter platzierten sich die AWE Kickers, die erst vorigen Sommer neu formierten Männer des FSV Creuzburg und die SG Ütteroda auf den Plätzen vier bis sechs.