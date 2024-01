Eisenach. In der Werner-Aßmann-Halle bringen die Fußballer an diesem Wochenende erneut das Parkett zum Beben.

An den kommenden beiden Wochenenden (27./28. Januar und 3./4. Februar) haben in der Werner-Aßmann-Halle erneut die Fußballer das Sagen. Der FSV Eintracht Eisenach richtet insgesamt neun Turniere aus, für acht Nachwuchsaltersklassen und die Alten Herren. Den Auftakt machen an diesem Samstag die jüngsten Kicker, die fünf- und sechsjährigen G-Junioren. Die Gastgeber sind selbstredend in allen Wettbewerben mit von der Partie, wobei die C-Junioren (hellblaues Trikot) an ihren Erfolg beim Kaufland-Cup des FC Eisenach beim Heimturnier anknüpfen möchten. Derweil setzt der EFC Ruhla an diesem Wochenende seine Hallenmasters fort, während der SV 49 Eckardtshausen in der Marksuhler Schloßparkhalle den Marksuhler Schlossparkhalle den „Geißrain-Cup 2024“ ausrichtet. lan