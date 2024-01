Erfurt. Die vielseitige Leichtathletin der LG Ohra-Energie rennt über 200 m aufs Podest, während ein Kugelstoß-Talent mit neuer Bestmarke Gold gewinnt.

In der Halle wurden am vergangenen Wochenende in Erfurt die letzten diesjährigen Leichtathletik-Titel in den Altersklassen U20, U16 und U14 auf Landesebene vergeben. Auch Sportler aus Eisenach und Umgebung brachten wieder einige Medaillen mit nach Hause.