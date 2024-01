Das lokale Sportwochenende bietet erste reizvolle Tests der Fußballer und anspruchsvolle Aufgaben für Handballteams.

Erste Testspiele der Fußballer

Einige Fußballteams der Region absolvieren an diesem Wochenende ihre ersten Testspiele nach der Winterpause. Sofort auf Herz und Nieren geprüft wird Landesklässler SV Grün-Weiß Gospenoda, der am Samstag in Bad Liebenstein auf den Thüringenligisten FC Schweina-Gumpelstadt trifft. Auf dem Kunstrasenplatz in Eisenach sammeln die SG Bischofroda (Samstag, 14 Uhr, gegen FC Barchfeld) und der FC Eisenach (Sonntag, 14 Uhr, gegen Lok Gotha) Spielpraxis, während der Mosbacher SV am Samstag zu Gast beim FSV Waltershausen ist.

Auftakt der Winterlaufserie

An diesem Sonntag wird der erste Lauf der diesjährigen Winterlaufserie des Eisenacher LV ausgetragen. Angeboten werden mit Start und Ziel vor der Grundschule Creuzburg zwei Kinderläufe (ab 11 Uhr) und die Hauptläufe über 5,5 sowie 11,3 Kilometer (ab 11.40 Uhr). Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Wölfe in der Hörselberghalle

Vor schwierigen Aufgaben stehen die beiden Handball-Landesligisten des Wartburgkreises. Der SV Petkus Wutha-Farnroda empfängt am Samstag um 18 Uhr den auf Rang drei liegenden Aufstiegsaspiranten Wölfe Erfurt und muss sich deutlich steigern, wenn die fünfte Niederlage hintereinander verhindert werden soll. Tags darauf (Sonntag, 16 Uhr) ist die SG Schnellmannshausen bei der heimstarken HSG Hörselgau/Waltershausen gefordert und möchte die Leistung vom Auswärtssieg in Wutha bestätigen.