Creuzburg. Beim Auftakt der 13. Cupserie des Eisenacher LV läuft der Topfavorit ein einsames Rennen, während auf der kurzen Strecke Treffurter Geschwister aufhorchen lassen.

Strahlender Sonnenschein, knapp über null Grad Celsius und nahezu kein Wind: Bei perfekten Bedingungen für diese Jahreszeit fiel am Sonntag der Startschuss für die mittlerweile 13. Winterlaufserie des Eisenacher Leichtathletik-Vereins (ELV). „Das Laborwetter“, wie es Tino Schumacher (SV Mihla) später im Ziel treffend bezeichnete, lockte noch viele Kurzentschlossene an, sodass die am Freitag sehr übersichtliche Teilnehmerliste deutlich anwuchs. Etwa 120 Läufer und Läuferinnen nahmen die beiden Distanzen über 5,5 km und 11,3 km unter ihre Füße.