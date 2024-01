Jena. Erstmals greift der Eisenacher Sportler zum 700-Gramm-Gerät und schafft auf Anhieb ein Top-Ergebnis.

Bei der Thüringer Winterwurf-Meisterschaft in Jena setzte Zeno-Rafael Musso vom Eisenacher LV ein dickes Ausrufezeichen. Im Speerwurf tastete er sich bei seinem Wettkampfdebüt mit dem 700-g-Gerät in den ersten Versuchen an die 60-Meter-Marke heran, die er im fünften Wurf mit 60,50 m überbot. Voller Selbstbewusstsein ließ er den Speer im abschließenden Versuch sogar auf 61,80 m fliegen, was ihm souverän die Goldmedaille in der männlichen Jugend U 18 einbrachte. Der Zweitplatzierte, Sidon Mende aus Bad Köstritz, kam auf 47,92 m. Robin Dill von der LG Ohra-Energie (36,24 m) belegte den fünften Platz.