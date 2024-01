Tiefenort. Die Finalrunde der Hallenlandesmeisterschaft findet ohne die Bergstädterinnen statt. Unterdessen kam ein anderes Team des Wartburgkreises weiter.

Bei der Vorrunde der Hallenfußball-Landesmeisterschaft der Frauen blieb die vom EFC 08 Ruhla erhoffte Überraschung aus. In der mit Thüringenliga-Spitzenteams stark besetzten Vorrundengruppe 1, die am Sonntag in Tiefenort ausgespielt wurde, kamen die Bergstädterinnen mit nur einem Punkt nicht über den vierten und letzten Platz hinaus.