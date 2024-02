Ruhla. Kurzfristig haben die Bergstädter die Austragung eines Mattensprunglaufs übernommen. Es geht um Thüringer Titel.

Da in Lauscha wegen Schneemangels die geplante Thüringer Meisterschaft im Spezialspringen und in der Nordischen Kombination der Schüler-Altersklassen 9 bis 13 nicht stattfinden kann, springt kurzfristig der WSC 07 Ruhla als Ausrichter ein. Auf den Mattenschanzen an der „Alten Ruhl“ wird am Samstag der Sprunglaufwettbewerb ausgetragen. Danach reist der Tross von Teilnehmern, Trainern und Betreuern nach Oberhof, wo am Nachmittag in der Lotto-Thüringen-Arena der Langlauf absolviert wird.

Ab 9 Uhr beginnen die Trainingsspringen, 10 Uhr die Wettkämpfe mit jeweils zwei Durchgängen. Gesprungen wird von den Schanzen K 10, K 17 und K 37. Anschließend werden die besten Spezialspringer geehrt. Der Wettkampf geht in den Thüringer Schülercup mit ein.

red