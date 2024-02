Werferinnen der LG Ohra-Energie holen Medaillen, Wutha-Farnrodas E-Jugend-Handballer die nächsten Punkte.

Fünf Medaillen für LG-Mädchen

Fünf Medaillen gewannen Leichtathletinnen der LG Ohra-Energie bei der Thüringer Winterwurfmeisterschaft. Lea Weber holte in der U 18 Gold mit dem Diskus (27,38 m) und Silber im Speerwurf (33,15), während Jolina Querfeld (w 15) Silber (Diskus/22,22 m) und Bronze (Speer/23,03 m) mit nach Hause nahm. Den zweiten Titel für die LG gewann Greta Faulstich (W 14) mit 26,04 m im Diskuswurf.

Spitzenreiter ist zu stark

Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer Sonneberger HV verlor die Handball-Regionsoberligamannschaft vom SV Town & Country Behringen/Sonneborn II in eigener Halle mit 27:40 (10:20). Für die Gäste, die mit einigen höherklassig erfahrenen Spielern zu stark für diese Liga sind, traf der Moldawier Anatoli Bulov 14 Mal. Bester Behringer Werfer war Moritz Voß mit sieben Treffern.

Petkus-Talente in der Erfolgsspur

Beim Turnier in der heimischen Hörselberghalle haben die E-Jugend-Handballer des SV Petkus Wutha-Farnroda ihren Siegeszug fortgesetzt. Das Team der Trainer Karsten Lehmann und Frank Seckelmann gab sich in den Duellen mit dem HSV Sömmerda (10:4 und 9:4) und der HSG Erbstromtal-Eisenach (9:1 und 12:3) keine Blöße. Oberdorla trat nicht an. Die Tabelle der Regionsliga-Staffel 3 führt Wutha-Farnroda mit 70:2 Punkten bei 326:71 Toren weiter an.