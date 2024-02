Brotterode. In zwei Wochen findet der Continental Cup im Skispringen in Thüringen statt. Warum es eine Abschiedsparty wird.

Auch wenn in diesen Tagen mitunter schon ein Hauch von Frühling in der Luft zu scheinen liegt, laufen in Brotterode die Vorbereitungen für den Contintental Cup im Skispringen (16. bis 18. Februar) auf Hochtouren. Leise Hoffnung macht den Ausrichtern ein Blick auf die 14-Tage-Wetterprognose, die für die zweite Februarwoche eine kleine Kältewelle ankündigt. Erwartet werden etwa 80 Athleten und Athletinnen aus zwölf Ländern, die in der Werner-Lesser-Skiarena auf Weitenjagd gehen.