Behringen. Verlieren verboten, heißt das Motto am Sonntag für den Tabellenvorletzten. Dagegen ist der ThSV Eisenach II auswärts klarer Favorit.

Der Vorletzte ist zu Gast beim Letzten: Mehr Kellerduell könnte nicht sein, wenn die Oberliga-Handballer des SV Town & Country Behringen/Sonneborn am Sonntagnachmittag (Anwurf 16 Uhr) in der Geraer Pandorfhalle auf den gastgebenden Post SV treffen. „Es wird ein schwieriges Spiel, das für uns enorm wichtig ist. Wir wollen definitv etwas mitnehmen“, gibt Behringens Spielertrainer Lars Keller die Marschroute vor. Die Schlappe gegen die starken Suhler (19:35) war für ihn kein Beinbruch, wenngleich ihn die zu wehrlose Schlussphase geärgert hat. In Gera erwartet er einen kämpferischeren Auftritt seiner Truppe, in der Tim Rodrian wieder zur Verfügung steht. Allerdings gibt es krankheitsbedingt bei zwei, drei anderen Spielern noch kleine Fragezeichen.