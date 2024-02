Das Testspiel auf dem Eisenacher Kunstrasenplatz geriet zu einem Schützenfest, bei dem der Gegner kein Gradmesser für Ligaalltag war.

Es liefen die letzten Minuten, die Fußballer der SG Hötzelsroda sehnten in ihrem ersten Test nach der Winterpause nur noch das Ende herbei. „Pfeif bitte pünktlich ab“, sagte Verteidiger Robert Kiesewetter fast schon flehend zum jungen Schiedsrichter Jannik Patz, nachdem es gerade wieder im Kasten eingeschlagen hatte. Die gastgebende Kreisoberliga-Elf war, zumindest in der zweiten Hälfte, heillos überfordert und wurde beim 0:11 (0:2) von Landesklässler Grün-Weiß Gospenroda auf dem Kunstrasenplatz in der Eisenacher Katzenaue an die Wand gespielt.