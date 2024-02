In Solingen bewies der Eisenacher Ausdauer und siegte auf drei langen Distanzen.

Solingen war in diesem Jahr Austragungsort für die internationalen deutschen Meisterschaften der Mastersschwimmer auf den langen Strecken. Insgesamt 555 Frauen und Männer ab 20 Jahren sprangen ins Solinger Wasser. Darunter waren mit Jürgen Singwald und Thomas Hollerbuhl zwei Eisenacher, die für die SG Westthüringen starten.

Singwald präsentierte sich im Klingenbad in glänzender Form und schwamm bei drei Starts in der Altersklasse 65 zu drei Titeln. Gold gewann er über 200 m Schmetterling (3:03,26 min), 200 m Brust (3:07,21 min) und 400 m Lagen (6:09,72) min. Auch Hollerbuhl schaffte es aufs Treppchen. Über 200 m Brust belohnte er sich in 3:32,89 mit Bronze in der AK 70. red

Aus Thüringen war darüber hinaus lediglich noch der Saalfelder SV mit ebenfalls zwei Startern vertreten. Erfolgreichster Verein war die SG Wuppertal, deren Aktive mit insgesamt 15 Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzemedaillen den Heimweg antraten. Als älteste Starterin der Veranstaltung ging Ingrid Keusch-Renner (89) vom SV Blau-Weiß Bochum ins Wasser. red