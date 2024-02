Kegler erkämpfen wichtige Punkte, Fußball-Thüringenligist FC Schweina begrüßt einen Ex-Eisenacher als Neuzugang.

FC Schweina holt Wendler

Kurz vor Ablauf der Transferperiode II ist Axel Wendler vom abstiegsbedrohten Fußball-Kreisoberligisten Blau-Weiß Dermbach zu Thüringenligisten FC Schweina-Gumpelstadt gewechselt. Beim Testspiel in Meiningen, das der FC dank des dreifachen Torschützen Kilian Pfaff klar mit 4:1 gewann, gab der 27-jährige Bad Salzunger seinen Einstand. In der Saison 2015/16 hatte Wender für den FC Eisenach gekickt, wo er dreimal in der NOFV-Oberliga auflief.

Grün-Weiß feiert Heimsieg

Kegel-Landesligist SV Grün-Weiß Eisenach hat sich durch einen 6:2-Heimsieg bei 3195:3006 Holz über Eintracht Rieth Luft im Abstiegskampf verschafft. Nach vier Startern lagen die gäste knapp vorn, doch im Schlussdurchgang rissen Kay Knaab (536) und Karsten Lip (547) das Ruder herum. Die anderen beiden Mannschaftspunkte für Grün-Weiß erspielten Sven Engelhardt (560) und Uwe Cziha (534).

Niederlage gegen den Letzten

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Behringen/Sonneborn haben das Heimspiel gegen Schlusslicht HSG Werratal mit 21:25 verloren und den Sprung auf Rang fünf verpasst. Beste Behringer Schützin war Jasmin Wünsche mit acht Treffern.