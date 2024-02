Wutha-Farnroda. In Goldbach verlief der Start vielversprechend, doch dann stellte sich der Gast selbst ein Bein.

In der Hörselberghalle hat in diesen Tagen der Farnrodaer Karnevalsverein das Sagen. Den Handball-Männern des SV Petkus, die sonst dort trainieren oder spielen, ist spätestens seit vergangenem Samstag nicht mehr nach Fasching feiern zumute. Schließlich hielt die Negativserie auch im Kellerduell an. Wutha-Farnroda verlor beim SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim II mit 27:30 (16:14) und musste aufgrund des Sieges von Fortuna Großschwabhausen (29:27 gegen Sömmerda) nun sogar die rote Laterne der Landesliga übernehmen.