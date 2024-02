Ruhla. Der Schnee fehlt. Dennoch konnte Thüringens Nachwuchs seinen geplanten Schülercup austragen, wobei die einheimischen Talente überzeugten.

Was haben Ruhla, Seefeld und Willingen gemeinsam? Es dürften die einzigen Orte in Mitteluropa sein, an denen am vergangenen Wochenende Skisprungwettbewerbe stattfinden konnten. Mit einem Schmunzeln verwies Roland Quent, Wintersport-Abteilungsleiter des WSC 07 Ruhla, auf dieses Novum, während fast 70 junge Adler aus Thüringen am Samstag von den Schanzen an der „Alten Ruhl“ auf Weitenjagd gingen. Nicht auf Schnee, sondern mitten im kalendarischen Winter auf Matten.