Fußballerinnen schießen sich für Re-Start warm, Tennisspieler und Kegler siegen souverän.

Ein Dutzend Tore im Testspiel

Im Testspiel beim FSV Waltershausen waren die Frauen des EFC 08 Ruhla haushoch überlegen und siegten 12:0. Die Tore gegen den erst im Aufbau einer Großfeldmannschaft befindlichen Kreisoberligisten schossen Lucia Dessow (5), Annalena Hofmann (3), Nicole Vogl (2) und Hannah Siebert (2). Hingucker der einseitigen Partie war ein von Hofmann direkt verwandelter Eckball in der 81. Minute.

Ruhla verschafft sich ein Endspiel

In der Tennis-Winterrunde haben die Herren des TC Ruhla mit einem 8:0-Sieg gegen Optimus Erfurt die Minichance auf den Staffelsieg gewahrt. Jonathan Roth, Philipp Sikorskis sowie die Brüder Michael und Filip Cernak gaben in den sechs Matches keinen Satz und insgesamt nur neun Spiele ab. Somit kommt es am 21. April, kurz vor Beginn der Freiluftsaison, zu einem echten Endspiel gegen den Erfurter TC Rot-Weiß.

Steinbach holt Vize-Titel

Bei der Poolbillard-Landesmeisterschaft der Senioren in der Disziplin 10-Ball traten 17 Sportler im Erfurter Spiellokal an. Tobias Steinbach vom 1. BC Blackpool Eisenach spielte sich bis ins Finale, das er gegen Michael Lisso (1. PBC Gera) mit 4:8 verlor. Auf Platz vier kam Steinbachs Vereinskollege Conny Röhl.

ESV-Senioren siegen souverän

In der Thüringenliga der Senioren-Kegler gewann der ESV Gerstungen sein Heimspiel gegen Schlusslicht FSV Wechmar mühelos mit 6:0 bei 2227:2001 Holz. Für den ESV, der nur vier der 16 Sätze verlor, spielten Holger Langendorf (548), Thomas Burkhardt (582), Klaus Bauer (566) sowie das Duo Jürgen Langlotz/Klaus Klehr (531).