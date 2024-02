Arnstadt.

Auch im vierten Testspiel erwies sich die Abwehr des Fußball-Kreisoberligisten Mosbacher SV als Achillesferse. Bei der in der Kreisliga kickenden Reserve des SV 09 Arnstadt kam der Gast nicht über ein 3:3 hinaus und bleibt in der Vorbereitung sieglos. Die Tore für den MSV erzielten Moritz Wilhelm per Flachschuss (24./1:1), Lucas Braun nach schönem Angriff (34./2:2) und Neuzugang Johann Steffan, der fünf Minuten nach Wiederanpfiff, von Max Bruder in Szene gesetzt, alleine auf das Tor zulief und zum 3:2 abschloss. Verletzungsbedingt musste Mosbach anschließend umstellen, was wieder für Unordnung und schließlich zum leistungsgerechten 3:3 führte. lan