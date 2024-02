Gegen Aufbau Altenburg feiert das abstiegsbedrohte Oberliga-Team einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Ein Youngster und ein Rückraumspieler ragen heraus.

Zur Halbzeit kamen ganz ungewohnte Gefühle bei den Handballern vom SV Town & Country Behringen/Sonneborn auf. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison ging der Oberligist mit einer Führung in die Kabine, die mit einem Vier-Tore-Plus sogar beinahe komfortabel ausfiel. Das 13:9 verlieh Sicherheit für die zweiten 30 Minuten, in denen die Gastgeber nichts mehr anbrennen ließen und sich mit dem 29:21-Sieg gegen Aufbau Altenburg für die drei hohen Auswärtsschlappen rehabilitierten. Viel wichtiger als die Wiedergutmachung war aber die Tatsache, dass der T&C im Abstiegskampf „jetzt wieder voll im Geschäft“ ist, wie alle Beteiligten unisono erleichtert feststellten.