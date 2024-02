In Geisa geraten die Gäste mal wieder in Rückstand. Doch wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich immer am besten.

Im ersten Auswärtsspiel nach der Winterpause siegte die SG Ifta/Mihla bei der SG Borsch II mit 2:1 (2:1) und bewies einmal mehr, dass sie mit Rückständen umgehen kann. Auf dem Kunstrasenplatz in Geisa waren gerade erst fünf Minuten gespielt, als Felix Höhn den Gastgeber in Führung schoss. Es war Folge einer von ganz wenigen Unaufmerksamkeiten der Iftaer Hintermannschaft.