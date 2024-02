Halle/Saale. Mit einer Punktlandung im abschließenden Versuch schafft der Eisenacher seinen bislang größten Erfolg.

Diese Überraschung am Finaltag der deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle/Saale war ihm wirklich mehr als gelungen: Zeno-Rafael Musso vom Eisenacher Leichtathletik-Verein lieferte im Speerwurf der U18-Konkurrenz einen fantastischen Wettkampf ab und belohnte sich am Ende mit seinem ersten nationalen Meistertitel.