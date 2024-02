Torhungrige Fußballerinnen, kampfstarke Handball-Talente und glücklose Wasserballer

SG Ruhla feiert Auswärtssieg

Die Thüringenliga-Fußballerinnen der SG EFC Ruhla haben ihr Nachholspiel beim 1. FCC Saalfeld mit 6:3 (3:1) gewonnen. Vom frühen Rückstand (3.) und auch dem zwischenzeitlichen 2:3 (55.) ließen sich die offensivstarken Gäste nicht aus dem Konzept bringen. Jeweils dreimal für Ruhla trafen Lucia Dessow und Hannah Siebert. Am kommenden Wochenende unternimmt der EFC eine Mannschaftsfahrt nach Berlin und misst sich in einem Testspiel mit dem SV Empor Berlin.

Minikader erkämpft Punkt

Mit einer Minibesetzung (sechs Feldspielerinnen plus zwei Torhüterinnen) hat die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Erbstromtal-Eisenach beim Thüringer HC ein 24:24 erreicht. Fünf Minuten vor Ende führte die HSG mit vier Toren, doch dann gingen die Kräfte zur Neige. Elf Tore erzielte Kira Fichtner, sechs Mathilda Darr.

Eisenacher gehen leer aus

In der Wasserball-Landesliga verloren die Männer des Eisenacher SSV im heimischen Becken gegen den SV Halle/Saale II mit 12:19. Nach gutem Beginn der Gastgeber und einer 4:3-Führung nach dem ersten Viertel drehten die Sachsen-Anhaltiner im zweiten Abschnitt (2:6) das Spiel. Für die Eisenacher, die am kommenden Sonntag in Gera gefordert sind, traf Alexander Heering dreimal.