Hermsdorf. Der Ausflug nach Hermsdorf hat sich für Anton und Finja Brechmacher gelohnt. Bei der Landesmeisterschaft rannten sie aufs Treppchen.

Bei den im Hermsdorfer Werner-Seelenbinder-Stadion ausgetragenen Thüringer Landesmeisterschaften über die längeren Strecken liefen die Zwillinge Anton und Finja Brechmacher (beide Normania Treffurt) jeweils zu Silber. In ihrer Altersklasse 12 waren 2000 Meter zu absolvieren. Anton lief nach 7:20,69 min über die Ziellinie, seine Zwillingsschwester nach 7:45,82 min. Eine Medaille für die LG Ohra-Energie gewann Oskar Preßler, der in der männlichen U 18 über 3000m in 9:56,29 min Platz drei erreichte.

lan