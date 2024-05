Mihla. Das Talent aus Mihla hat einen neue Dispziplin für sich entdeckt. Die ersten Achtungserfolge sind schon da.

Alles, was ihr für ihren neuen sportlichen Weg prophezeit wurde, ist eingetreten. Als Maria-Lena Carniel vor etwas mehr als drei Monaten zum Gehen wechselte, machte ihr Landestrainerin Julia Henze große Hoffnungen. Hoffnungen unter anderem auf einen DM-Start, der sich für die 16-Jährige am zurückliegenden Wochenende in Kelsterbach erfüllen sollte. Doch es erfüllte sich noch viel mehr für die ehemalige Langstreckenläuferin.

Auf den längeren Strecken fühlt sich Maria-Lena Carniel (Eisenacher LV) einfach wohl. Sie ist gelaufen, Strecken ab 3000 Meter aufwärts. Dann kam sie zum Stützpunkttraining zu Julia Henze. Als Landestrainerin Gehen fließen in ihr Training Lauf- wie Gehelemente mit ein. Bei Maria-Lena Carniel wurde ihr schnell klar, dass sie zwar eine gute Läuferin ist, aber ihre Leistungen für die deutsche Spitze nicht reichen würden. Diese Worte zu hören, ist für einen Nachwuchs-Athletin im ersten Moment schockierend. „Ich habe ihr aber recht gegeben“, sagt Maria-Lena. Es folgten weitere Gespräche, in der ihr ein neuer sportlicher Weg aufgezeigt wurde. Nämlich der als Geherin.

Mit Spaß und Motivation die Technik erlernt

Die Läuferin Maria-Lena Carniel gab es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Sie wollte das Gehen probieren, sie zeigte Ehrgeiz und Wille. Die größte Hürde: die Technik. Scheinbar. Nicht für die 16-Jährige, die ihre neue sportliche Herausforderung mit einer gehörigen Portion Spaß und Motivation anging. „Ich wollte es einfach probieren und sehen, ob ich am Gehen genauso viel Spaß habe wie beim Laufen“, sagt die junge Athletin. Das erste Techniktraining lief gut an und weckte Hoffnungen. Sie blieb dran. Wenn es sich zeitlich einrichten lässt, nimmt sie dienstags und freitags am Training in Erfurt teil. Sportschülerin ist sie nämlich keine. Noch nicht. Das soll sich zum kommenden Schuljahr ändern.

Maria-Lena Carniel wohnt in Mihla. Große Unterstützung erfährt sie von ihren Eltern Michaela und Matthias, die zuletzt mit ihr die Trainingspläne von Julia Henze in heimischen Gefilden umsetzten. Mit Erfolg. Der erste großen Start führte zum Internationalen Gehermeeting nach Podebrady. „Es war schon sehr cool, die internationalen Geher zu sehen. In Podebrady stand für mich der Spaß im Vordergrund. Das war echt schön“, sagt sie. Über fünf Kilometer schaffte sie als Achte in 27:28 Minuten ein Top-Resultat.

Nach den Sommerferien geht es an die Sportschule

Ihr prophezeites DM-Debüt erlebte sie als U18-Athletin jüngst in Kelsterbach. Abermals standen die 5 Kilometer auf dem Programm. „Klar ist man in einer solchen Situation aufgeregt, aber für mich war es von der Stimmung her eher ruhig. Ich bin wie zuletzt auch mit viel Freude in den Wettkampf gegangen“, blickt sie zurück. Sie konnte ihren Hausrekord auf 27:04 Minuten steigern und kam als Vierte ins Ziel. „Mit der neuen Bestzeit war ich schon sehr zufrieden.“ Mit dieser erneuten Top-Platzierung wurde dieser Tage auch ein Vertrag unterschrieben. Nämlich der mit der Erfurter Sportschule, wo sie nach den Sommerferien die 11. Klasse besuchen wird. Gekoppelt mit einem Kompromiss.

Sie wird täglich nach Erfurt pendeln. Ihre Eltern werden sie dabei unterstützen. So wird ihr Papa sie frühs zum Bahnhof bringen und auch wieder abholen. Die Tage werden lang werden. Für beide Seiten. Durch das tägliche Training in Erfurt erhofft sich Maria-Lena Carniel einen weiteren Schub. „Ich möchte im Sommer meine Leistung weiter steigern und dann bei den Deutschen Meisterschaften im Bahngehen in Koblenz angreifen.“ Starten wird sie dort im 3000 Meter Bahngehen. Diesen Weg wird sie mit ebenso viel Freude angehen,wie die ersten Kilometer auf ihrer hoffentlich noch langen sportlichen neuen Reise.