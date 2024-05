Geplatzter Pokaltraum, Erfolg für Tennis-Herren und ein Etterwindener bei der Deutschen Meisterschaft.

Traum vom Finale ist geplatzt

Für die Fußballerinnen der SG Förtha/Marksuhl ist der Traum vom Pokalfinale geplatzt. Im Halbfinale musste sich das Liebetrau-Team gegen Titelverteidiger FC An der Fahner Höhe am Mittwoch knapp mit 1:2 (Förthaer Tor durch Zoe Werner) beugen. Im Endspiel trifft der FC wie im Vorjahr auf den TSV Sundhausen, der in Waltershausen mit 10:0 siegte.

Auftaktpleite ausgebügelt

Nach der unglücklichen 4:5-Auftaktniederlage beim mit fünf Österreichern angetretenen TC Weimar erspielten die Tennis-Herren des TC Ruhla II am Feiertag im zweiten Oberligamatch einen 6:3-Auswärtssieg beim USV Jena. Die Punkte erspielten Noah Schmiedel, Paul Henkel, die Cernak-Brüder Michal und Anton in den Einzeln sowie die Doppel Schmiedel/Henkel und M. Cernak/Spelda.

Wasserballer gehen baden

Die Wasserballer des Eisenacher SSV verloren ihr Auswärtsspiel der Landesliga beim SV Sömmerda klar mit 12:22. Bereits im ersten Viertel geriet der Gast auf die Verliererstraße, als Sömmerda auf 8:2 enteilte. Für Eisenach traf Marc Krauß viermal, während Daniel Jacob und Andre Kretschmar je drei Tore erzielten.

Freitag bei Langstrecken-DM

Der Etterwindener Roman Freitag (Erfurter LAC) startet am Samstag bei der Deutschen Meisterschaft der Langstrecken im Stadion in Wassenberg-Orsbeck (Nordrhein-Westfalen) über 10.000 m. Die dafür nötige Norm hatte Freitag erst vor zwei Wochen in Leipzig geknackt, als er beim 10-km-Wettbewerb des Leipzig-Marathons in 30:19 min mit nur einer Sekunde Rückstand hinter Richard Vogelsang (Markkleeberg) und vor Triathlonweltmeister Rico Bogen (Leipzig/30:26 min) zu Silber lief.