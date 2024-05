Wutha-Farnroda. Die Fußballerinnen der Bergstadt absolvieren eine englische Woche. Warum die Elf trotz einer herben Klatsche zuletzt mutig ins Heimspiel geht.

An diesem Mittwoch holen die Thüringenliga-Fußballerinnen der SG EFC Ruhla in Wutha-Farnroda das kürzlich ausgefallene Heimspiel gegen die BSG Wismut Gera nach. Gekickt wird ab 18.30 Uhr. Zuletzt erlebten die Gastgeberinnen Freude und Frust. Dem couragiert herausgespielten 4:2-Sieg gegen den Tabellenzweiten 1. FFV Erfurt II folgte eine 0:7 (0:1)-Niederlage beim designierten alten und neuen Landesmeister Lok Meiningen, wobei der Gast zunächst klug verteidigte, jedoch nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Denise Siebert (25.) in Unterzahl unter Dauerdruck stand. Gegen die noch sieglosen Geraerinnen ist Ruhla Favorit und will mit einem Erfolgserlebnis den sechsten Tabellenplatz festigen.

lan