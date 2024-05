Ruhla. Bei der Siegerehrung des Thüringer Schülercups 2023/24 steht der Seebacher Grundschüler zweimal auf dem obersten Podest.

In Schmiedefeld erfolgte kürzlich die Auswertung des Thüringer Schülercups im Spezialspringen und in der Nordischen Kombination der Saison 2023/24. Die jungen Sportlerinnen und Sportler des WSC 07 Ruhla wurden mehrfach aufgerufen, konnten mit Pokalen, Medaillen, Urkunden und Sachpreisen die Heimreise aus dem Rennsteiglauf-Ort antreten.

In beiden Disziplinen ganz vorn landete Felix Albert in der Jungen-Altersklasse 9. „Beide Wertungen zu gewinnen, ist schon etwas Besonderes. Das hat er als jünger Jahrgang klasse durchgezogen“, freute sich Papa und Trainer Ingo Albert mit seinem 2016 geborenen Sohn. Weitere Cup-Siegertropähen gab es für Paula Haberer (S10w) und Levi Dießler (S10m) in der Kombination. Auch im Springen zählen Paula (2.) und Levi (3.) zu den Top-Drei ihrer Altersklasse in Thüringen. Nevio Dienst (S11m) und Anni Strümpfel (S12,13w) kamen in beiden Wertungen jeweils auf Rang drei.

lan