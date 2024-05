Behringens Handballer freuen sich mit Apolda, Eisenachs Tennisspielerinnen siegen und Leimbach stellt den Sekt kalt.

Freude über Apoldaer Remis

Gute Nachricht für den SV Behringen/Sonneborn. Da die Handballer des HSV Apolda mit dem 27:27 in Köthen den Verbleib in der MHV-Oberliga gesichert haben, kann sich der Tabellenvorletzte der Thüringer Oberliga in der Relegation gegen die Wölfe Erfurt doch noch ans rettende Ufer spielen. Vorausgesetzt, dass es einen Thüringer Aufsteiger gibt.

Auswärtssieg der Damen 40

Die Tennis-Damen 40 des TC Blau-Weiß Eisenach haben mit dem 4:2 bei Optimus Erfurt den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Punkte erspielten Antje Seebach und Mareile Schenk in den Einzeln sowie die Doppel Seebach/Wetzel und Allekotte/Schenk.

Leimbach vor Aufstieg

Beim FSV Leimbach kann nach dem 3:0 gegen Tiefenort der Sekt kaltgestellt werden. Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga, Staffel 2, benötigt aus den verbleibenden vier Spielen nur noch zwei Punkte, um den Aufstieg perfekt zu machen. Spannend bleibt das Rennen um die Plätze zwei und drei, nachdem Eintracht durch Youssef Aldahers goldenes Tor gegen Ifta II dicht an die spielfreien Marksuhler heranrückte.