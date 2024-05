Neustädt. Für Thüringens Kugelstoß-Hoffnung hat sich der Ausflug ins beschauliche Neustädt gelohnt. Bei Männern und Frauen siegten die Favoriten.

Chantal Rimke strahlte am Sonntagnachmittag mit der Sonne um die Wette. Bei der 8. Auflage des Neustädter Kugel-Cups gewann das Ass vom LC Jena den Wettbewerb der weiblichen Jugend und knackte mit ihren im zweiten Versuch gestoßenen 15,50 Metern zum frühen Zeitpunkt der Saison bereits die Norm für die U20-Weltmeisterschaft, die vom 20. bis 25. August in der peruanischen Hauptstadt Lima ausgetragen wird. „Das war wichtig. Jetzt hat sie Ruhe für den Kopf und kann sich auf ihre Abiturprüfungen konzentrieren“, freute sich Trainerin Petra Felke mit der 19-Jährigen.

In den Hauptkonkurrenzen setzte sich beim gemütlichen Dorf-Event der amtierende deutsche Meister Dennis Lukas (LG Idar-Oberstein) unter den lediglich drei gestarteten Männern mit 18,95 m durch, während Julia Ritter (TV Wattenscheid 01) im gut besetzten Frauenfeld mit 18,11 m siegte. Für Ritter war es bereits der vierte Erfolg im Gerstunger Ortsteil. Für internationales Flair sorgte Parasportler Tom Habscheid aus Luxemburg, der seine in der Vorwoche erzielte Weltjahresbestleistung in der Kategorie F63 erneut toppte und auf 14,36 m kam.

lan