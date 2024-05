Eisenach. Mihlaer D-Junioren verpassen Finale, in Leimbach steht der Sekt bereit und Grunert gewinnt Glockenheben

Zum 7. Kugel-Cup in Neustädt zählte erstmals auch ein Glockenheben. Den ungewöhnlichen Wettkampf gewann der 22-jährige Kraftsportler Amon Grunert (Tiefengruben), der die 218 Kilogramm schwere Glocke exakt 84 Sekunden lang halten konnte. Die meisten Hebungen (14) in einer Minute schaffte Dennis Kohlruss. Sieger des Zuschauer-Cups im Kugelstoßen wurde Jakob Führer.

Fünf Kreispokal-Endspiele

Am Mittwoch lösten die Fußball-D-Junioren von Ohrange United durch den 3:2-Erfolg im Halbfinalnachholspiel beim SV Mihla das letzte Finalticket für die Kreispokalendspiele im Nachwuchs, die am Wochenende 25./26. Mai in Treffurt ausgetragen werden. Am Samstag (25. Mai) spielen E- D,- und C-Junioren, tags darauf B- und A-Junioren.

Eisenacher Schulschach-Cup

Das Schulamt Westthüringen richtet am Donnerstag, 30. Mai, im Martin-Luther-Gymnasium Eisenach den 1. Eisenacher Schulschach-Cup aus. Beginn ist 9.15 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler, die Eisenacher Schulen besuchen. Gespielt werden fünf Runden Schnellschach (Bedenkzeit je 20 Minuten). Meldungen am Turniertag sind noch möglich.

Leimbach vor Aufstieg

Der mit elf Punkten Vorsprung die Kreisliga-Tabelle (Staffel 2) anführende FSV Leimbach kann am Sonntag im Nachholspiel bei der SG Bremen/Rhön mit einem Sieg vorzeitig den Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga sichern. Bei einem Remis würde die Entscheidung wohl nur rechnerisch vertagt