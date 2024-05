Eisenach. Teilnehmer aus Eisenach und der Region laufen sich gemeinsam warm für das Großereignis auf dem Thüringer Höhenweg.

Es ist seit einigen Jahren gute Tradition unter hiesigen Laufbegeisterten aller Generationen, so Organisator Holger Sakuth vom M&H-Rennsteigteam, sich zehn Tage vor dem Guts-Muths-Rennsteiglauf auf dieses sportliche Mega-Ereignis auf Thüringens berühmten Höhenweg einzustimmen.

So geschehen in dieser Woche im Wartburgstadion, als sich etwa 20 Läuferinnen und Läufer zu einem lockeren „Stundenlauf“ in der Abendsonne einfanden; natürlich hatte Holger Sakuth, der die Teilnehmer herzlich begrüßte und die Ansage machte, reichlich Erfrischungsgetränke und auch etwas in Form von Salzgebäck zu knabbern für alle im Angebot. Wovon die Teilnehmer nach ihren Stadionrunden binnen etwa einer Stunde mehr oder weniger „schweißgebadet“ gern Gebrauch machten.

Sakuth ist mittlerweile ein Teil des Thüringer Kultlaufes, den der Steuerberater nun schon 42-mal absolviert hat, dabei 31-mal langen Kanten von Eisenach nach Schmiedefeld. Sein Motto für die 73,9 km eint ihn längst mit den meisten anderen im riesigen Feld. „Das Ankommen zählt und nicht die Zeit“. Im Vorjahr wurde es für ihn jedoch knapp. Nur Sekunden vor dem Zeitlimit (12 Stunden) erreichte er dass „schönste Ziel der Welt“.

Sportfreunde aus allen Generationen sind zu diesem Rennsteiglauf-Warmup immer willkommen und so kamen zum Beispiel „Laufurgesteine“ wie Hans-Peter Helbig (80), Helmut Hantzsch (76), Alfred Radelhof, Bernhard Hennig und Hans-Jörg Hoppe sowie auch junge Laufbegeisterte wie zum Beispiel Chris Groß, Ines Macheleit, Bianca Josten und Christin Gretzler; letztere vier wollen am 25. Mai allesamt den Supermarathon bewältigen. Das wollen auch Holger Sakuth, Bolko Schumann mit seiner Tochter Leonie und weitere gute Bekannte aus der Eisenacher Laufsportszene.

Indes war zu erfahren, dass Radelhof (er war 42-mal am Guts-Muths-Lauf beteiligt), Helbig (40 Jahre dabei) und Globetrotter Hantzsch (er hat in über 90 Ländern dieser Welt an Läufen teilgenommen), aus gesundheitlichen Gründen den Rennsteiglauf absagen mussten. Als „Zuschauer“ wollen sie aber dabei sein. Der Rennsteiglauf sei immer eine Herausforderung, aber es spiele immer auch die Freude am Laufen und das Bestreben mit, Leistungsgrenzen auszutesten, so Sakuth.

Schon über 16.000 Anmeldungen

Für die verschiedenen Strecken des 51. Rennsteiglaufes liegen den Ausrichtern bislang fast 16.500 Meldungen vor, darunter 1.829 für den Supermarathon (Stand 11. Mai). Erfahrungsgemäß kommen noch viele Nachmeldungen hinzu, sodass wohl mehr als 2000 Ausdauersportler am Samstag in einer Woche um 6 Uhr vom Eisenacher Markt losrennen werden.

Zeitplan für Startort Eisenach. 24. Mai, 14 Uhr bis 21 Uhr: Startnummernausgabe und Nachmeldungen (Markt 22), 17 – 22 Uhr: Heichelheimer Kloßparty mit Live-Musik „Scheunenfund“ im Festzelt, 25. Mai, 4 Uhr - 6 Uhr: Startnummernausgabe und Nachmeldungen, 6 Uhr: Start.