Treffurt. Die neuen Westthüringer Kreispokalsieger im Nachwuchs stehen fest. Ein Verein nahm zwei Trophäen mit nach Hause.

Dass ein Finalwochenende seinen ganz besonderen Charme hat, war bei fünf Westthüringer Nachwuchs-Pokalendspielen am Samstag und Sonntag im Treffurter Normannsteinstadion zu erleben. „Es kamen viele Zuschauer, die für gute Stimmung sorgten. Der KFA hatte alles bestens organisiert“, lautete das Fazit von Philipp Richardt, Vorsitzender des gastgebenden SV Normania. Zwei Trophäen gingen an den SV Borsch, der sich bei den A-Junioren (4:0 gegen Wacker Gotha) und den E-Junioren (14:0 gegen Gerstungen II) behauptete. Bei den C-Junioren setzte sich die SG Wangenheim dank des Dreierpacks von Pepe Baumbach gegen Waltershausen mit 4:2 durch, während Wacker Bad Salzungens D gegen Ohrange United mit 5:0 siegte. Am spannendsten war das Duell in der B, wobei Ohrange United den Meisteraspiranten SG Gospenroda mit 1:0 bezwang.

Handshake der A-Junioren-Kapitäne Johannes Hergert (links/Borsch) und Julius Schütte (Wacker Gotha). © Carlo Backhaus

Spannend ging es zwischen den B-Junioren von Ohrange United (links) und Gospenroda zu. © Svenja Koch

Faire Verlierer: Gerstungens E-Junioren (rote Trikots) gratulieren ihren Gegnern zum Pokalsieg. © Svenja Koch

Wangenheims C-Junioren-Kapitän Kevin Gloger (rechts) und Luka Redzepovic bejubeln den Finalerfolg. © Svenja Koch

Pokal, Siegershirts und Medaillen gab es für die Kicker, kleine Trophäen auch für die Schiedsrichter. © Svenja Koch

Großer Jubel bei den B-Junioren von Ohrange United. © Svenja Koch

